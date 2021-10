Suljovic, Wright, van Gerwen und Co. - Darts ist los in Salzburg!

Die Topstars der Szene gastieren in der Salzburgarena, wo es um den prestigeträchtigen EM-Titel und 600.000 Euro Preisgeld geht.

Schon zum dritten Mal in zwölf Monaten gastiert die Weltklasse des Dartssports in Salzburg. Zum Unterschied zur World Series of Darts und zum World Cup of Darts, der im Herbst 2020 während des Corona-Lockdowns ausgetragen worden war, ist zu erwarten, dass sich die Salzburgarena an diesem Wochenende bei der Europameisterschaft in ein Tollhaus verwandeln wird.

Angeführt vom regierenden Weltmeister und aktuellen Weltranglistenersten, dem Waliser Gerwyn Price, über den schottischen Titelverteidiger Peter Wright und den dreifachen Weltmeister Michael van ...