SV Wals-Grünau fixierte den Aufstieg

Nach dem 7:2-Heimsieg gegen Bergheim steigt die U14 der Grünauer in die 1. Sparkassenliga auf.

Zum vorentscheidenden Spiel gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer der 2. Sparkassenliga, SG Großarl, war die U14 des SV Wals-Grünau mit 80 enthusiastischen Fans angereist. Der Verein hatte die Fanfahrt mit einem vollbesetzten Bus organisiert. Die Unterstützung zahlte sich aus. Denn nach dem Spiel stand ein 3:1-Auswärtssieg zu Buche und die Heimfahrt wurde zur Bus-Party. Am vergangenen Sonntag hatten es die Grünauer Mädchen und Burschen nun selbst in der Hand, gegen den FC Bergheim den Aufstieg in die 1. Sparkassenliga zu fixieren. Das gelang mit Bravour. Die bisher sieglosen Bergheimer mussten sich Grünau mit 7:2 geschlagen geben. Damit sicherten sich der SV Wals-Grünau auch die Tabellenführung.