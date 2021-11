Sylvia Steiner: Beim Weltcupfinale war erst im Semifinale Schluss

Das Pongauer Luftpistolen-Ass überstand in Breslau, wo nur die Weltbesten teilnehmen durften, sowohl im Mixed- als auch im Einzelbewerb den Grunddurchgang. Ein Finaleinzug blieb aber außer Reichweite.

Die Salzburger Sportschützin Sylvia Steiner hat beim ISSF President's Cup zwei Mal das Semifinale erreicht. Die 39-jährige Olympiateilnehmerin aus St. Johann, die sich als Elfte der Weltrangliste für das Weltcupfinale der besten zwölf Schützinnen der Welt qualifiziert hatte, überzeugte im polnischen Breslau gleich doppelt mit der Luftpistole.

Steiner wurde Achte im Mixedbewerb

Nachdem die Athletin der SG Bischofshofen im Mixedbewerb an der Seite ihres zugelosten Partners Frederik Larsen aus Dänemark den achten Rang erreicht hatte, zog sie am Freitag auch im Luftpistolen-Einzel ins Halbfinale ein. Nach 60 Schuss aus zehn Metern Entfernung standen im Grunddurchgang starke 578 Ringe zu Buche. Im Feld der zwölf besten Schützinnen der Weltrangliste belegte Steiner damit den fünften Rang und qualifizierte sich souverän für die Runde der Top Acht.

Auch im Einzel war im Semifinale Endstation

Im Halbfinale am Samstag schied Steiner jedoch als Erste aus. Nach nur fünf Schuss war der Traum vom Finaleinzug geplatzt. Steiner, die in Breslau 2020 das Olympiaticket gelöst hatte, konnte in der Entscheidung nicht ganz an die Leistungen aus dem Grunddurchgang anschließen und schloss den Bewerb auf dem siebten Rang ab. "Ich bin stolz, dass ich hier dabei sein konnte und nun Siebte der Welt bin", sagte Steiner. "Natürlich wäre ich gern noch weiter von gewesen, aber das ist ja kein Wunschkonzert."