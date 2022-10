Sylvia Steiner kehrt mit zwei Mal Edelmetall aus Kairo zurück

Pongaus Luftpistolen-Ass Sylvia Steiner sicherte sich bei der Weltmeisterschaft in Ägypten Gold im Mixed-Team und Silber im Pistolenschießen über 50 Meter hoch. Im 25 Meter-Pistole Wettkampf landete die St. Johannerin auf Rang 25 und verpasste vorerst das Ticket für Olympia.

Sylvia Steiner lief bei den Weltmeisterschaften im Luftpistolen-Schießen in Kairo zur Top-Form auf. Sensationell holte sie zusammen mit dem Burgenländer Richard Zechmeister Gold im Mixed-Team Bewerb. Nur einen Tag später folgte das nächste Edelmetall: Silber im Pistolen-schießen über 50 Meter hoch. "Wie es aussieht, läuft es gerade. Die Umstellung von der 10 Meter- auf die 50 Meter-Distanz ist mir heute gut gelungen", freute sich Steiner nach dem erneuten Platz am Treppchen.

SN/sw/margit melmer/ösb Im Mixed-Team Bewerb setzte sich das Österreichische Duo gegen klare Favoriten durch.

25. Platz bei 25m-Pistole Wettkampf

Am 22. Oktober folgte dann der wohl wichtigste Bewerb für Steiner in der ägyptischen Hauptstadt. Als Weltranglisten-Siebte ging Steiner in den 25 Meter-Pistole Wettkampf. Die Finalqualifikation war das erklärte Ziel Steiners. Nachdem die 40-Jährige am Vortag gut in den Bewerb startete, zeitweise sogar auf Platz eins lag, musste sie nach dem Präzisionsschießen auf dem 16. Zwischenrang übernachten. Am nächsten Tag folgte der Schnellfeuer-Durchgang, wo Steiner in der Vergangenheit schon des Öfteren zur Aufholjagd ansetzte. Nach einem zögerlichen Beginn kam die Schützin der Schützengesellschaft Bischofshofen auf insgesamt 579 Ringe, womit die St. Johannerin auf Platz 25 landete. Vier Punkte fehlten Steiner auf die Finalqualifikation und somit auch die Chance auf ein Ticket für Olympia. Dennoch war es für Steiner eine herausragende Weltmeisterschaft. Sie tritt mit zwei guten elften Plätzen mit der Luftpistole und der 25 Meter Standardpistole, sowie dem siebten Platz im Standardpistole Mixed-Team und zwei Mal Edelmetall im Gepäck die Heimreise an.