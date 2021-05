Synchron: Salzburger Trampolinspringerinnen zogen ins EM-Finale ein

Die TGUS-Asse Sara Hekele und Eileen Ilunamien zählen zu den acht besten Teams des Synchronbewerbs. Im Einzel war am Samstag jeweils im Halbfinale Schluss.

Die erste österreichische Frauen-Teilnahme bei einer Trampolin-Elite-EM wird nun sogar mit einem Finale gekrönt: Die beiden Salzburgerinnen Sara Hekele (21) und Eileen Ilunamien (17) erreichten in Sotschi am Samstag als Achte des Synchronbewerbs die Medaillen-Entscheidung der besten acht Paare, die am Sonntag stattfindet. Hekele staunte: "Das muss ich erst einmal realisieren." Und Ilunamien, die ebenfalls für die Turn-Gym-Union Salzburg startet, fügte hinzu: "Obwohl unsere Leistung noch gar nicht optimal war, ist es sich ausgegangen. Ich freue mich riesig. Wir können uns sogar noch steigern."

Duo zeigte auch im Einzelbewerb starke Leistung

Im Einzel-Semifinale der Frauen steigerte sich Staatsmeisterin Sara Hekele gegenüber der Qualifikation um eine Position. Sie schloss ihre erste Einzel-EM mit einer solide vorgetragenen, jedoch etwas "verwanderten" und daher nicht fehlerfreien Kür auf dem 19. Platz ab. Dies ist als großer persönlicher Erfolg zu werten, ebenso der 23. Rang von Eileen Ilunamien. Denn die ÖFT-Juniorenmeisterin startete ihre Semifinalkür zu riskant und musste sie schon beim zweiten Sprung wegen eines Sturzes auf die Sicherheitsmatte abbrechen. Doch dass Ilunamien überhaupt das Semifinale erreicht hat, stellte eine große positive Überraschung dar.