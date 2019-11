Bei den österreichischen Hallen-Meisterschaften in Rif zeigten Abtenaus Synchronschwimmerinnen ihr Können. Neue Talente werden gesucht.

Dass Abtenau erstklassige Skifahrer hervorbringt, ist auch international kein Geheimnis. Alexandra Meissnitzer hat jahrelang den Skiweltcup der Damen aufgemischt, Marcel Hirscher bis zu seinem Rücktritt im Sommer einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Überraschender ist da schon, dass im Lammertal seit mehr als 20 Jahren das Synchronschwimmen eine Heimat gefunden hat.

Zu verdanken ist das der gebürtigen Holländerin Christel Putz, die vor 35 Jahren nach Salzburg gezogen ist. 1997 rief sie bei der Schwimmunion Abtenau die Sektion Synchronschwimmen ins Leben. Was als kleines Projekt für ihre Töchter Anja und Carina und zwei Freundinnen begonnen hat, ist mittlerweile zu einer großen Bereicherung für die Region geworden, lockt aber nicht mehr nur Talente aus dem Lammertal an. "Zu uns kommen jetzt die Mädchen auch von weiter her, von der Stadt Salzburg bis nach St. Martin im Tennengebirge", berichtet Putz stolz.

Die große Chance, ihr Können öffentlich zu präsentieren, nutzen zwölf ihrer Schützlinge am Samstag bei den österreichischen Hallen-Meisterschaften in Rif. "Für uns geht es dabei aber weniger um die Medaillen", erklärt Putz. So schaffte es letztlich nur Anja Lindenthaler als Vizemeisterin auf das Podest. "Leider hatten wir diesmal keine Gruppe am Start, weil ein paar Mädchen aufgehört haben", erläutert Putz, die schon den Aufbau des nächsten Teams plant. "Bis man da voll mitmachen kann, dauert es zwar ein wenig. Wir suchen aber immer nach neuen Talenten."