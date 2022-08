Tabea Minichmayr rudert gegen die Weltbesten

Bei ihrer ersten Europameisterschaft will die Möve-Ruderin Tabea Minichmayr vor allem lernen - und nicht Letzte werden.

Ihr erstes EM-Abenteuer hat Tabea Minichmayr an der Seite ihres Opas begonnen. Er fuhr die Ruderin am Dienstag nach Salzburg, von dort ging es nach München. Auf dem Weg zur Premiere in der Eliteklasse ist die Anspannung bei der 23-Jährigen merklich gestiegen. "Ich fiebere dem Start schon entgegen, denn darauf habe ich lange hingearbeitet. Ich hoffe, dass wir umsetzen können, was wir im Training gezeigt haben", sagt die Athletin des Salzburger Ruderklubs Möve.

Im Vorlauf am Donnerstag rudert ...