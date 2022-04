Tabellenführer Hallein meldet sich mit Sieg in Bramberg zurück

Hallein hat das Debakel im Derby gegen Golling gut weggesteckt und mit Bramberg einen weiteren Verfolger am Sonntag auswärts mit 2:0 bezwungen. Die Tennengauer, die zuletzt zwei Niederlagen kassiert hatten, verteidigten damit auch die Tabellenführung.

"Wir haben wieder so gespielt wie im Herbst und dominiert. Das war überragend, nachdem uns manche nach dem Golling-Spiel abgeschrieben haben", sagte Halleins Trainer Eidke Wintersteller. Dabei hatte das Spiel schlecht angefangen: Kapitän Christopher Mayr musste in der 13. Minute nach einem Foul mit einer Knöchelverletzung vom Feld. Doch der eingewechselte Christoph Kendler brauchte kaum Anlaufzeit und traf nur vier Minuten später zur Führung, nachdem die Gäste den Ball tief in Brambergs Spielhälfte abgefangen hatten. Danach musste sich auch Tormann Josef Stadlbauer auszeichnen. Vor allem nach der Pause hatte Hallein aber alles im Griff. David Reichinger (65.) fixierte den Sieg nach einem Konter.

"Die Halleiner machen es geschickt und lassen defensiv wenig zu", sagte Brambergs Sektionsleiter Martin Innerhofer, der von einer "verdienten Niederlage" sprach. Aber: "Es hätte auch anders laufen können, doch gegen so einen Gegner ist es schlecht, in Rückstand zu geraten." Die Oberpinzgauer liegen als Tabellenfünfte nun bereits acht Punkte hinter dem zweiten Aufstiegsrang. "Wir können von der Bank zu wenig nachlegen und die Ausfälle derzeit nicht kompensieren, um ganz oben mitzuhalten. Da wird die Luft eben dünn."