"Tackle Monster" für die Ducks: Salzburger Footballer holen dritten US-Amerikaner ins Team

Mit dem 24-jährigen Sam Taylor hat das Football-Team der Salzburg Ducks nun drei US-Amerikaner im Kader. Der Runningback spielte zuvor in Dänemark und ist in der Verteidigung eine Macht.

An diesem Sonntag auf Montag findet eines der wichtigsten Sportspektakel der Welt statt. Im kalifornischen Inglewood geht die 56. Ausgabe der Superbowl über die Bühne. Dabei stehen sich die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals gegenüber.

Während in den Vereinigten Staaten damit die Football-Saison endet, laufen in Österreich die Vorbereitungen für die neue Spielzeit auf Hochtouren. In zwei Monaten werden die Salzburg Ducks ihren Einstand in der AFL, der höchsten Liga Österreichs, geben.

Der Kader ...