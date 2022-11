Taekwondo-Ass Radojkovic: Mit der neunten Goldenen zur Weltmeisterschaft

Aleksandar Radojkovic flog als frischgebackener Staatsmeister nach Mexiko.

Salzburgs Taekwondo-Aushängeschild Aleksandar Radojkovic misst sich dieser Tage mit den Besten seiner Zunft - national wie international. Nachdem der Oberndorfer am Samstag in Kössen (Tirol) seinen neunten Staatsmeistertitel gewonnen hatte, flog er tags darauf nach Mexiko, wo in einer Woche in Guadalajara die WM startet.

"Aleks ist diesmal gleich zu Beginn im Einsatz und hat daher weniger Druck. Zwei Siege und damit der Einzug ins Achtelfinale sind der Anspruch", sagt der Obmann des Taekwondo Vereins Oberndorf, Sudhir Batra. "An einem sehr guten Tag kann man auch vom Viertelfinale träumen."

Radojkovic, der seit drei Wochen 26 Jahre alt ist, absolviert eine starke Wettkampfsaison. "Richtung Olympia hat er heuer die maximalen Punkte gemacht", sagt Batra über den Weltranglisten-15. in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm. Dass er in Österreich weiter die klare Nummer eins ist, bewies der Heeresleistungssportler, dessen Vertrag verlängert wurde, am Samstag gegen den Wiener Patrick Pantis und den Badener Moritz Kautz. "Da kommen gute Gegner nach, die auch international kämpfen. Aleks hat aber locker gewonnen", sagt Oberndorfs Obmann Batra.

Sein Verein wurde in Tirol mit sechs Goldmedaillen, einer Silbernen und drei Bronzenen Zweiter der Gesamtwertung. Neben Radojkovic jubelten auch Teodora Krajic (Junioren bis 46 kg), Sophie Grabner (Kadetten bis 51 kg) und in den Nachwuchsklassen Simona Kail, Anna Schindler und Nadja Music über den Titel. Und auch Batra selbst feierte einen Sieg - jedoch als Läufer. Bei der Crosslauf-Landesmeisterschaft in Rif war er über die Langstrecke am schnellsten.