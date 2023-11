Taekwondo Verein startet in Gastein neu durch

In Gastein wurde ein neuer Taekwondo-Verein ins Leben gerufen. Nach dem plötzlichen Tod eines Gründungsmitglieds setzen vier seiner Freunde den eingeschlagenen Weg unaufhaltsam fort.

Bis zum Beginn der Pandemie gab es im Gasteiner Tal einen aktiven Taekwondo-Club. Während Corona ist der Vereinsbetrieb eingeschlafen. Das wollten fünf Gasteiner, die von der koreanischen Kampfkunst begeistert sind, wieder ändern. Deshalb gründeten Roland Rainer, Pablo Caceres, Franz Hermann, Oswald Frohnwieser und Ronald Hutter im September 2022 "Taekwondo Gastein". Eines der Gründungsmitglieder, Franz Hermann, ist im Sommer dieses Jahres überraschend verstorben. "Das war für uns natürlich ein tragischer Rückschlag, mit dem wir nicht gerechnet haben", schildert Vereinspräsident Roland Rainer. Hermann war eine treibende Kraft hinter dem neuen Vereinsprojekt. "Wir haben ihm für seine Verdienste posthum den schwarzen Gürtel verliehen", erzählt der Präsident.

Trainer war im chilenischen Olympiateam

Die Verdienste von Hermann und seiner vier Freunde haben jedenfalls bereits Früchte getragen. Mittlerweile trainieren wieder rund 20 Sportlerinnen und Sportler zweimal pro Woche im Verein, Erwachsene und Kinder in einer gemeinsamen Gruppe. Auch ganze Familien sind unter den Teilnehmern. Als Trainer fungiert Pablo Caceres. Er kämpfte bereits in der chilenischen Olympiamannschaft und weiß, worauf es im Taekwondo ankommt: "Es geht vor allem um Respekt", erklärt er. Auch bei Wettkämpfen sei die Sicherheit aller Beteiligten viel wichtiger als Punkte zu erzielen. "Denn wenn man Verletzungen davonträgt, kann man nicht mehr trainieren und dann geht die Freude am Taekwondo schnell verloren. Das betone ich auch immer im Training", sagt Caceres.

Gürtelprüfungen als großes Ziel

Hauptziel der Vereinsarbeit sei es, ein zusätzliches Bewegungsangebot im Tal zu schaffen. Der Gasteiner Nachwuchs bringe dabei besonders gute Voraussetzungen mit, um im Taekwondo erfolgreich zu sein. "Wer viel in den Bergen unterwegs ist, ist auch entsprechend beweglicher", erklärt der Trainer. "Das sieht man bei den Übungen sofort. In Wien würde das beispielsweise nicht so schnell so gut funktionieren." Das große Ziel für die Sportlerinnen und Sportler von Taekwondo Gastein seien aktuell die Gürtelprüfungen. "Die ersten Prüfungen konnten wir bereits erfolgreich abnehmen. Das sind definitiv für uns alle die Höhepunkte in der Vereinsarbeit", sagt der Vereinspräsident stolz.

Jeder ist willkommen

Wer selbst in die koreanische Kampfkunst hineinschnuppern möchte, ist bei Taekwondo Gastein jederzeit willkommen. Trainiert wird jede Woche dienstags (Kindergarten Lafen) und donnerstags (Turnhalle BORG Gastein) um 18.30 Uhr. "Wir freuen uns über jedes neue Gesicht", betont Rainer.