Radstadt will den Aufstieg in die 1. Bundesliga mit dem Meistertitel krönen. In der Landesliga kommt es zum direkten Duell zwischen Union TCS Bergheim und GM Sports Anif.

Salzburgs Tennis ist dank Radstadt wieder erstklassig. Während die Pongauer bereits feiern durften, fällt am Wochenende in ausnahmslos direkten Duellen die Entscheidung über Meistertitel, Auf- und Abstieg. Schauplatz Radstadt: Die Pongauer fixierten mit einem klaren Heimsieg gegen Waidhofen/Ybbs ...