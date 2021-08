Tandari mutiert wieder zum Goalgetter

Routinier führt Saalfelden mit einem Doppelpack zu 3:2-Heimsieg gegen den SAK.

Viele Jahre zählte Tamas Tandari zu den besten Stürmern in ganz Salzburg. Trotzdem wurde der Ungar vor einigen Jahren vom Stürmer zum Innenverteidiger umfunktioniert. Seit der vergangenen Woche darf der 33-Jährige aber wieder an vorderster Front ran. Nachdem Saalfelden nach der Vertragsauflösung von Volkan Akyildiz der Torjäger abhandengekommen ist, setzt Startrainer Christian Ziege wieder auf Tandari.

Dass er das Toreschießen nicht verlernt hat, bewies der "Neo-Stürmer" bereits unter der Woche im Landescup: Beim 5:0-Sieg gegen Bad Hofgastein schlug Tandari ein Mal zu. Noch besser lief es am Samstag im Regionalliga-Heimspiel gegen den SAK. Beim 3:2-Sieg erzielte der Routinier zwei Treffer und hatte damit maßgeblichen Anteil am knappen 3:2-Heimsieg.

"Der Sieg war mehr als verdient und ich bin froh, dass wir für unsere Leistung heute belohnt wurden", freute sich Ziege nach dem zweiten Saisonerfolg. Ganz zufrieden zeigt sich der Europameister von 1996 mit der Leistung seiner Mannschaft aber nicht: "Wir hatten das Spiel von Anfang an im Griff und haben sehr guten Fußball gezeigt. Das einzige Manko, das ich meiner Mannschaft ankreiden muss, ist, dass wir nicht höher geführt und unsere Chancen genutzt haben." Mit acht Punkten aus fünf Spielen stehen die Pinzgauer derzeit auf Platz drei in der Tabelle. In der nächsten Runde wartet in Bischofshofen, das im Aufwind ist, ein schweres Auswärtsspiel.