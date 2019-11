Lena Edelmayr und Johannes Keil schafften es bei den Staatsmeisterschaften in den Standardtänzen ins Finale der A-Klasse-

Das Publikum im Zeller Congress Center konnten Lena Edelmayr und Johannes Keil mit ihren Auftritten vollauf begeistern, die strengen Wertungsrichter zeigten sich vom jungen Salzburger Paar bei den Staatsmeisterschaften in den Standardtänzen nicht ganz so überzeugt. Zwar schafften es die beiden ins Finale der A-Klasse, sie konnten dort aber als Sechste nur ein Paar hinter sich lassen. "Das Publikum war mega und ist immer voll mitgegangen. Am besten angekommen ist von uns wohl der Slowfox", erzählt der 21-jährige Keil. "Das alles spornt uns an, weiter intensiv an uns zu arbeiten."

Das Salzburger Seniorenpaar Erik und Christine Loos musste sich in seiner Altersklasse mit dem letzten Platz zufriedengeben. Eine Überraschung gab es in der höchsten Leistungsklasse. Václav und Catharina Málek gewannen ihren ersten Staatsmeistertitel und gaben im Anschluss gleich ihren Rücktritt vom Amateurtanzsport bekannt.