Gschwendtner und Rohal neue Landesmeister

Saalfeldner Tanzpaar im Latein und Standard nicht zu schlagen.

Zur letzten Formüberprüfung vor den Staatsmeisterschaften am 7. Mai in der Walserfeldhalle nutzten Österreichs beste Tanzpaare am Wochenende die Salzburger Landesmeisterschaften im Saal des TSC Danceteam. So wagten sich insgesamt 74 Paare aus ganz Österreich in Salzburg aufs Tanzparkett. Im Kampf um die Landestitel waren einmal mehr Martin Rohal und Sonja Gschwendtner eine Klasse für sich. Das Tanzpaar vom TSC HIB Saalfelden sicherte sich mit dritten Plätzen in der A-Klasse den Standard- und den Latein-Titel.