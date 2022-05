Spitzenpaare tanzen in Salzburg um den Titel

10-Tänze-Staatsmeisterschaft will mit Ballsaal-Atmosphäre überzeugen.

Nachhaltigen Eindruck soll am Samstag die 10-Tänze-Staatsmeisterschaft in der Walserfeldhalle hinterlassen. "Wir wollen ein Event bieten, das den Paaren und dem Publikum im Gedächtnis bleibt. Es soll der erste Schritt sein, um eine wiederkehrende Veranstaltung in Salzburg zu etablieren", erklärt Tanzprofi Florian Gschaider, der die Titelkämpfe gemeinsam mit Manuela Stöckl organisiert. Knapp 80 Paare, unter ihnen Salzburgs Topduo Martin Rohal und Sonja Gschwendtner, sind in Walserfeld am Start. "Wir haben eine Eröffnungsshow und eine Liveband. Denn uns ist wichtig, dass wir für alle eine echte Ballsaal-Atmosphäre schaffen", betont Gschaider.