Team der Stunde Thalgau schlägt "inferiores" Straßwalchen

Straßwalchen hat sich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. "Der Zug ist abgefahren. Und wenn wir so weiterspielen, gewinnen wir heuer kein Spiel mehr", zeigte sich Sportchef Markus Chudoba nach dem 1:3 in Thalgau, der dritten Niederlage in Folge, enttäuscht. Das werden seine Spieler auch noch zu hören bekommen. "Unser Auftreten war inferior. Da fehlt es an der Einstellung, an der Aggressivität. Wenn wir die Fehler nur bei den anderen suchen, machen wir es uns zu einfach."

Am Samstag waren die Straßwalchner nicht chancenlos, aber zu harmlos. Auf der anderen Seite bescherten Franz Mrkonjic mit einem platzierten Abschluss und Dominik Schubert, der einen Rückpass abgefangen hatte, den Thalgauern eine verdiente Pausenführung. Als Straßwalchens Joker Manuel Holzreiter nach einer Stunde mit einem abgefälschten Schuss verkürzte, wackelten die Hausherren nur kurz. Mario Kreuzer fixierte nach einem Eckball per Kopf den Sieg. "Verdient", betont Chudoba.

Lob für Straßwalchen gab es vom überlegenen Kontrahenten. "Unser stärkster Gegner bisher. Ein junges, schnelles, motiviertes Team. Wir haben aber unser bestes Spiel bisher gezeigt und waren besser", sagt Thalgaus Trainer Tomislav Jonjic, der 2018 in Straßwalchen kickte. Mit dem vierten Sieg in Serie ist er nun in der Tabelle an seinem Ex-Club vorbeigezogen. Zehn Punkte fehlen dem Tabellenachten auf die zweitplatzierten Gollinger, den nächsten Gegner. "Schade, dass der Abstand im Winter schon so groß war. Aber es macht Spaß zurzeit."