Team-Turnen: Straßwalchen erobert Bronze bei Österreichischen Meisterschaften

Überraschender Erfolg für Straßwalchen bei den Österreichischen Meisterschaften im Team-Turnen in Wolfurt: Die erst vor einem halben Jahr formierte Mädchen-Truppe von Trainerin Anna Strobl holte in der offenen Klasse ebenso wie der TV Hallein Bronze. Staatsmeister in der Elite-Kategorie wurde in eindrucksvoller Manier das Herren-Team von Gastgeber Wolfurt, das auf dem Minitrampolin dreifache Saltos mit Schrauben zeigte. Straßwalchens zweites Team belegte in dieser Kategorie Rang acht.

Das Team-Turnen, ein aus Skandinavien stammender Dreikampf mit Tumbling (Tempobodenturnen), Minitrampolin-Springen und einer Showtanz-Choreografie steht für spektakulären Turnsport. Österreich hat in den vergangenen Jahren international stark aufgeholt. Bei den letzten beiden Europameisterschaften 2021 und 2022 erreichten die Nationalteams den fünften bzw. sechsten Platz.



In der restlos ausverkauften Hofsteig-Sporthalle in Wolfurt setzten sich die Frauen der TS Wolfurt beim Showtanz durch. Beim Tumbling und am Minitramp unterliefen ihnen diesmal allerdings ein paar Unsicherheiten, die die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung kosteten. Denn die Wolfurter Männer glänzten an diesen beiden Geräten mit der deutlich höheren Schwierigkeit. Die Staatsmeister 2022 heißen Niklas Bentele, Johannes Fenkart, Georg Gasser, Lukas Gmeinder, Christoph Höfle, Max Kühne, Linus Madlener, Ben Schneider, Tim Schneider und Felix Waibel.

Straßwalchens Bronzemedaillen-Gewinnerinnen bei ihrem erst zweiten Karriere-Wettkampf: Luisa Eibl, Leonie Haslauer, Marlene Kerschbaumer, Sarah Opelz, Katharina Ottinger, Sarah Promper, Nadine Santner, Celina Strobl, Luisa Unverdorben und Helena Wesenauer.

Wettkampfleiterin Bianca Franzoi resümierte nach dem Österreichischen Meisterschaften zufrieden: "An der Spitze und beim Nachwuchs wird exzellent gearbeitet. Die Leistungsentwicklung ist sehr positiv. In den nächsten Jahre werden wir außerdem schwerpunktmäßig versuchen, neue Vereine für die Basis dieses großartigen Sports zu gewinnen - und zwar nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. In Skandinavien ist Team-Turnen der größte Turnsport, noch vor dem olympischen Kunstturnen. Warum also nicht überall?"