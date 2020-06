Teamtorhüter im Dienst der guten Sache

Hans-Peter Berger und Alexander Schlager stellen 200 Gratis-Trainingseinheiten zur Verfügung.

Ein ehemaliger und ein aktueller Tormann der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft haben sich zusammengeschlossen, um der Ausbildung von Nachwuchskeepern im Bundesland Salzburg einen zusätzlichen Schub zu geben: Hans-Peter Berger bietet seit dem 1. Juni gemeinsam mit Alexander Schlager in der HPB-Torwartakademie 200 Gratis-Trainingseinheiten für Amateure an. Nach der unfreiwilligen Corona-Zwangspause will man so Versäumtes wieder wettmachen. "Wir bieten professionelles und spezifisches Ergänzungstraining für Tormänner und Torfrauen ab sieben Jahren an. Wir alle haben die gemeinsamen Bewegungseinheiten sehr vermisst und sind topmotiviert, Salzburgs Keeper-Nachwuchs ab sofort wieder fordern und fördern zu dürfen - natürlich unter Berücksichtigung sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen", erklärt Initiator Hans-Peter Berger. LASK-Schlussmann Alexander Schlager, gemeinsam mit Cican Stankovic derzeit die Nummer eins im ÖFB-Team, wird, soweit es sein eigener Trainingsplan zulässt, so oft wie möglich als Motivator dabei sein und den Tormann-Talenten Tipps & Tricks verraten.

Nähere Infos im Internet: www.hpb-torwartakademie.at.