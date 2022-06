Anif fixiert gleich zum Auftakt den Klassenerhalt

Hannes Lienbacher kürte sich zum Senioren-Europameister.

Anifs Tennis-Herren haben sich zum Auftakt des unteren Play-offs der 1. Tischtennis-Bundesliga gleich aller Abstiegssorgen entledigt. Angeführt von Bernd Kößler, der vor einer Woche noch wegen einer Verkühlung gefehlt hatte, fertigten die Flachgauer auf der eigenen Anlage Waidhofen/Ybbs mit 9:0 ab. Dabei gaben die Salzburger nur insgesamt 13 Games und keinen einzigen Satz ab. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Vorletzten Dornbirn, der im direkten Duell besiegt wurde, ist der Abstieg kein Thema mehr. "Es ist gut, das schon einmal erledigt zu haben", betont Kößler.

Zum Europameister hat sich am Wochenende Senior Hannes Lienbacher gekürt. Nach seinem überlegenen Turniersieg auf der ITF-Seniors-Tour in Pörtschach mit nur vier abgegebenen Games zeigte sich der Flachgauer auch bei der Senioren-EM in Veli Lošin (Kroatien) in Topform. Im gesamten Turnier verlor er nur einen Satz. Im 60-Finale gab der Pole Marek Lubas beim Stand von 6:1, 4:1 für Lienbacher w. o.

In der Herren-Landesliga setzte sich Schlusslicht Niedernsill mit 5:4 gegen Anifs zweite Mannschaft durch. Henndorfs Damen ließen Rif mit 7:0 keine Chance.