Das ATP-Challenger wartet vorerst mit fünf Top-100-Spielern auf. Dank einer Ausnahme bei den Quarantänebestimmungen freut sich auch Turnierbotschafter Andreas Goldberger auf Weltklassetennis in Salzburg.

Positive Nachrichten auf mehreren Ebenen steigern die Vorfreude auf das am 4. Juli beginnende ATP-Challenger in Anif. Gar große Erleichterung bei den Organisatoren brachte eine Ausnahmegenehmigung, wonach die aus Großbritannien einreisenden Spieler nicht in Quarantäne müssen. "Da einige Topspieler zuvor in Wimbledon aufschlagen, hätten sie nicht nach Anif kommen können. In der Folge wäre das Turnier von der ATP aufgrund der schwächeren Besetzung herabgestuft worden", erklärt Turnierdirektor Günter Schwarzl. So aber haben sich schon vor Nennschluss fünf Top-100-Spieler, vorerst angeführt ...