Tennisprofi Lukas Neumayer hat heuer 37 ATP-Punkte und viel Erfahrung gesammelt. 2022 soll der Sprung auf die Challenger-Tour gelingen.

So genau hatte Lukas Neumayer nicht gewusst, was ihn auf der Profitour erwartet. In seiner am Freitag zu Ende gegangenen ersten Saison hat Österreichs Tennishoffnung viel erfahren: dass die Richtung auf dem Weg an die Spitze stimmt und was noch fehlt, um dort in mittlerer Zukunft anzukommen. "Alles in allem war es gut, es wäre aber noch mehr möglich gewesen", sagt der 19-jährige Radstädter.

Ein Resümee, das stellvertretend für das Wettkampfjahr auch sein letztes Match beschreibt. Neumayer erreichte, ...