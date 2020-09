Aichhorn, Kößler und Co. visieren schon 2021 den Durchmarsch in die 1. Liga an. Der Kader wird mit weiteren Spitzenspielern verstärkt.

SN/werner müllner Jakob Aichhorn steigt mit Anif doch in die 2. Liga auf.

Salzburg ist 2021 wieder mit zwei Vereinen in den Tennis-Bundesligen der Herren vertreten. Radstadt hatte im Sommer souverän den Aufstieg in die 1. Liga gemeistert und nun qualifizierte sich mit einer Woche "Verspätung" auch GM Sports Anif für die 2. Liga. Da sich Krems zurückzieht, nehmen die Flachgauer diesen Platz ein. Die freudige Nachricht ereilte den Landesmeister sechs Tage nachdem man das entscheidende Aufstiegsspiel gegen den Tiroler Meister Silz denkbar knapp und unglücklich mit 4:5 verloren hatte. "Auch, wenn wir den Aufstieg jetzt erst im Nachfassen geschafft haben, ist er mehr als verdient. Wir werden in der kommenden Saison eine starke Truppe haben und um den Meistertitel mitspielen", sagt Gerald Mandl, der freilich weiterhin auf die Meistermannschaft um Jakob Aichhorn und Bernd Kößler baut. Zudem soll der Kader mit zwei weiteren Spitzenspielern verstärkt werden. "Mit einem weiteren sehr starken Legionär und einem sehr guten Österreicher wollen wir uns auf den vorderen Positionen noch besser aufstellen", sagt Mandl. So sei man mit Peter Heller, einem Deutschen aus den Top-400 der Weltrangliste, bereits in guten Gesprächen. Und auch der Wahl-Salzburger Gregor Ramskogler, der aktuell sein zweites College-Jahr in den USA absolviert, soll 2021 am Unternehmen Aufstieg mithelfen. Das allerdings kein einfaches wird. Denn von neun Mannschaften steigt nur eine auf. Das Gedränge an der Spitze könnte also groß werden. Mit 30.000 bis 40.000 Euro kalkuliert Mandl für die kommende Saison. "Den Großteil des Budgets haben wir dank unseres Hauptsponsors Oliver Dessl (Comites 19) beisammen. Die anderen Vereine spielen großteils mit einer unveränderten Mannschaft. Da zähle ich uns sicher zu jenen, die um den Meistertitel mitspielen." Tennis auf hohem Niveau gibt es in Anif nächstes Jahr aber nicht nur bei den vier Heimspielen. Denn auch die Pläne für ein ATP-Challenger sind fortgeschritten, Adaptierungen der Anlage stehen unmittelbar bevor. Und auch das heurige Tennisjahr wird mit einem sportlichen Highlight in Anif abgeschlossen. Von 27. bis 30. Dezember steigt ein Kategorie-1-Event, das nach den Staatsmeisterschaften national höchstdotierteste Preisgeld-Turnier.