Anif baut in der Tennis-Bundesliga wohl auf eine Startruppe

Top-Legionäre sollen im Rennen um das Finalturnier die knappe Derby-Niederlage ausmerzen und am Donnerstag in Irdning aufschlagen. Radstadt kann mit einem weiteren Heimsieg den nächsten Schritt Richtung Meister-Play-off machen.

Die Enttäuschung nach dem 4:5 zum Auftakt in Radstadt war groß, doch das Ziel hat GM Sports Anif in der 1. Tennis-Bundesliga weiter im Visier. Um noch eine Chance auf das Finalturnier zu haben, muss am Donnerstag (11 Uhr) in Irdning wohl ein Sieg her. Eine nahezu unlösbare Herkulesaufgabe, da der Titelverteidiger mit Dennis Novak, Sebastian Ofner, Lucas Miedler, Jürgen Melzer und Co. fast schon Österreichs Davis-Cup-Team gleicht. Dem tritt Anif aller Voraussicht nach mit einer ebenso namhaften Legionärstruppe gegenüber. Facundo Bagnis, am Dienstag noch bei den French Open im Einsatz, ist ebenso ein Thema wie Andreas Seppi, Alessandro Giannessi und Co.

Radstadt wiederum kann mit einem weiteren Heimsieg am Donnerstag (11) über den TC Harland seinerseits den zweiten Schritt Richtung Meister-Play-off machen. "Das ist jetzt durchaus realistisch. Wir wollen nach dem Sieg gegen Anif nachlegen", sagt Kapitän Gerald Kamitz.