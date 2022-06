Anif hat in der Bundesliga zwei Bonusspiele

Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt praktisch in der Tasche und baut zwei junge Salzburger in die Mannschaft ein.

Die Qualifikation für das Halbfinale wurde knapp verpasst, der Klassenerhalt dafür schon vorzeitig souverän fixiert - zumindest praktisch hat GM Sports Anif seinen Platz in der Tennis-Bundesliga auch 2023 sicher. Rein rechnerisch könnte man zwar, wenn die Salzburger in den letzten zwei Spielen punktelos bleiben und alle anderen Begegnungen zu ihren Ungunsten verlaufen, vom fünften auf den neunten Platz zurückfallen. "Aber das müsste schon mit dem Teufel zugehen", sagt Kapitän Bernd Kößler. Dank der komfortablen Ausgangslage verzichtet Anif am Donnerstag (11 Uhr) im Heimspiel gegen Steyr und am Samstag in Schwaz voraussichtlich auf Legionäre. Dafür kommen neben Sandro Kopp, Gregor Ramskogler und Kößler zwei junge Salzburger zum Einsatz. Richard Stoiberer fuhr schon beim 9:0 am Samstag gegen Waidhofen einen Sieg ein, Julian Platzer steht vor seinem Bundesliga-Debüt. Zudem gibt Jakob Aichhorn nach seiner Sprunggelenksverletzung voraussichtlich sein Comeback. Während Radstadt im September im Final4 um den Titel spielt, durften Henndorfs Damen in der 35er-Liga schon den Meistertitel bejubeln.