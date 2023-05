Tennis-Bundesliga: Kapitän Kamitz fixiert Radstadts Überraschungssieg im Entscheidungssatz

Die Pongauer rangen das Spitzenteam Mauthauen 5:4 nieder. Während Anif erneut knapp verlor, bleibt Zweitligist STC auf Erfolgskurs.

Radstadt ist stark in die Bundesligasaison gestartet. Die Pongauer schlugen am Donnerstag im Heimspiel Vizemeister Mauthausen 5:4. Die Pongauer gewannen dabei alle drei Spiele, die in den dritten Satz gingen. Im letzten und entscheidenden Einzel setzte sich Gerald Kamitz gegen Dominik Aigner mit 3:6, 6;3, 10:8 durch. "Da war die Stimmung natürlich top", sagt Radstadts Kapitän, der von etwa 200 Zuschauern und Zuschauerinnen angefeuert wurde. "Mit diesem Sieg gegen das wohl stärkste Team haben wir nicht gerechnet. Ein super Start."

Anif verlor erneut knapp

In der Parallelgruppe unterlag Anif auch in Schwaz 4:5. Nach drei verlorenen Doppeln kämpfte sich zurück, doch Jakob Aichhorn und Richard Stoiberer verloren jeweils in zwei Sätzen. "Bei Richard war das Ergebnis aber nur scheinbar eindeutig. Bitter ist zudem das verschenkte Einser-Doppel, das wir im Match-Tie-Break verloren haben", sagte Anifs Routinier Gerald Mandl nach dem schweren Rückschlag im Kampf um einen Play-off-Platz.

STC bleibt auf Aufstiegskurs

Zweitligist STC ließ erneut nichts anbrennen. Beim 7:2-Heimsieg gegen Mistelbach verloren nur die zwei Topspieler Benedikt Emesz und Patrick Nystroem. "Es waren einige knappe Spiele dabei. Wir haben nun schon eine gute Basis gelegt", sagt Nico Reissig, der sowohl im Einzel als auch im Doppel gewann.