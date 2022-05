Nadal-Bezwinger Seppi gibt sein Debüt für Anif

Radstadt erwartet im Tennis-Bundesligaderby ein spannendes, hochklassiges Tennisfest.

Der erste Höhepunkt in Salzburgs Tennisjahr steigt am Sonntag (ab 11 Uhr) in Radstadt. Denn gleich zum Bundesliga-Auftakt empfangen die Pongauer den TC GM-Sports Anif zum ersten Salzburger Derby seit Jahrzehnten. Ein prestigeträchtiges Derby, das es in sich hat. Ein Derby, das schon ein klar richtungsweisendes Duell wird. Der Sieger hat gute Chancen auf einen Platz im Finalturnier um den Meistertitel, für den Verlierer beginnt der Kampf um den Klassenerhalt.

Titelverteidiger Irdning, der mit Ausnahme von Dominic Thiem ...