Die Pongauer fordern in der Tennis-Bundesliga die Irdninger Startruppe. Salzburgs Spitzenspieler sind am Wochenende vielerorts stark vertreten.

Vier Jahre nach dem STC spielt wieder ein Salzburger Verein um den Titel in der Tennis-Bundesliga. Der UTC Radstadt fordert beim Finalturnier der vier besten Mannschaften in Tulln am Samstag (11 Uhr) Titelfavorit Irdning. Kapitän Gerald Kamitz spricht dabei von einer "fast unmöglichen Mission", freut sich aber auf hochkarätige Duelle gegen die steirische Startruppe.

Mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet, haben die Pongauer in ihrer ersten Saison in der höchsten Klasse eine sehr gute Figur abgegeben. ...