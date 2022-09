Radstadt holt Bronze, STC bejubelt Aufstieg

Für Lukas Neumayer und Co. war erst im Bundesliga-Halbfinale Endstation. Die STC-Herren kehren nach drei Jahren auf die nationale Bühne zurück.

Salzburg ist in der nächsten Tennis-Bundesliga-Saison mit drei Vereinen vertreten. Neben den Erstligisten Radstadt und Anif machte am Sonntag der STC den Aufstieg in die 2. Liga perfekt. Nico Reissig und Co. siegten beim Grazer Parkclub 8:1 (6:0) und kehren damit drei Jahre nach dem freiwilligen Rückzug wieder auf die nationale Bühne zurück.

Dass es nicht das ursprünglich erwartete Duell auf Augenhöhe wird, war schon nach zwei von drei Spieltagen klar. Zu souverän war die Volksgarten-Truppe, der in Graz dann bereits ein Punktgewinn reichte. Mit einer 3:0-Führung war dieser dann gegen nicht in Topbesetzung aufgestellte Steirer auch schnell eingefahren. "Es hat uns in der Landesliga und jetzt auch bei den Aufstiegsspielen viel in die Karten gespielt. Obwohl es leichter war als erwartet, ist die Freude über den Aufstieg aber nicht geringer", sagt Mannschaftsführer Valentin Snobe. Für den STC punkteten vier Legionäre. 2023 will der Traditionsverein dann vermehrt auf Österreicher, im besten Fall auf junge Salzburger und auf "Heimkehrer" Benedikt Emesz setzen. "Wir wollen uns mit einer jungen Salzburger Mannschaft in der 2. Liga etablieren", sagt Snobe.

Eine Liga höher hat Radstadt am Samstag sogar um den Österreichischen Meistertitel gespielt. Diese unerwartete Chance konnten die Pongauer nicht nutzen, das 2:6 (2:4) im Halbfinale gegen Mauthausen, die Bronzemedaille, war allerdings ein würdiger Abschluss einer starken Saison. "Der Klassenerhalt war das Ziel, das Final4 die Draufgabe. Obwohl auch im Halbfinale mehr möglich war, sind wir mehr als zufrieden", sagt Playing Captain Gerald Kamitz. Er selbst sowie Toplegionär Lukas Rosol hatten Chancen, zu punkten, knapp verpasst. Lukas Neumayer (im Salzburger Duell gegen Gabriel Schmidt) und Alexander Sewtschenko fuhren erwartete Siege ein.