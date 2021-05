Die Pongauer geben vor dem Bundesliga-Debüt in Wien Lukas Neumayer vor und den Klassenerhalt als Ziel aus. Auf den verstärkten Zweitligisten Anif wartet ein Spitzenspiel um den Aufstieg.

Nach dem Rückzug des STC 2019 und einem Jahr Pause ist Salzburg durch den UTC Radstadt heuer wieder in der 1. Tennis-Bundesliga vertreten. Die Pongauer schlagen überhaupt erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der national höchsten Klasse auf. Dementsprechend groß sind die Vorfreude und der Respekt vor dem Debüt am Samstag (11 Uhr) beim Wiener AC.

Hatte Radstadt nach dem souveränen Aufstieg in der vergangenen Saison zunächst auch heuer Großes vor, so haben sich die Ansprüche nach einer nicht ...