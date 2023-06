Tennis-Bundesliga: Radstadt und Anif spielen um Klassenerhalt

Salzburger Duo startet in guten Ausgangspositionen in das Untere Play-off.

Anif (im Bild Bernd Kößler) empfängt am Samstag Hartberg.

Das Meister-Play-off im Herbst wurde (knapp) verpasst und so geht es nach einer Woche Pause für Anif und Radstadt am Samstag (jeweils 11 Uhr) mit dem Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Tennis-Bundesliga weiter. Radstadt empfängt Seebenstein-Schiltern, Anif trifft ebenfalls daheim auf Hartberg.

Die Pongauer nehmen zwei Siege ins untere Play-off mit. Das kann schon, muss aber noch nicht zwingend für den Ligaverbleib reichen. "Mal abwarten, wie sich alles entwickelt, ich gehe aber natürlich davon aus, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen", sagt Kapitän Gerald Kamitz, dessen Team dann nächsten Samstag noch beim Wiener AC gastiert und in der letzten Runde am 24. Juni Anif empfängt.

Im Derby soll es, wenn für das Salzburger Duo alles nach Plan läuft, nur mehr ums Prestige gehen. Denn bis dahin will auch Anif, das einen Sieg aus der Gruppenphase mitnimmt, den Klassenerhalt fixieren. Ein Sieg über Hartberg wäre für Bernd Kößler und Co. ein weiterer Schritt dorthin. "Wir sind gut aufgestellt, wollen nichts anbrennen lassen", sagt Non-playing Captain Gerald Mandl.