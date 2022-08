Salzburgs Vereine haben hohe Ziele: Aufstieg und Titel sollen her

Der STC visiert nach dem Landesmeistertitel die Rückkehr in die Tennis-Bundesliga an. St. Johanns 35er starten am Samstag mit einem ebenso klaren Ziel in die Saison: Titelverteidigung.

2019 hat sich der STC freiwillig aus der 1. Bundesliga zurückgezogen, drei Jahre später will der Traditionsverein über das Aufstiegsturnier der Landesmeister nun wieder zurück auf die nationale Bühne. Der erste Schritt zum Aufstieg in die 2. Bundesliga soll am Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel gegen Union Klagenfurt gesetzt werden. Ein Sieg ist quasi Pflicht und die Basis für ein Aufstiegsfinale in zwei Wochen beim Grazer Parkclub.

Der Sieger der Dreiergruppe steigt nämlich fix auf. Da sich in den vergangenen Jahren immer ein Verein aus den Bundesligen zurückgezogen hatte, könnte aber auch heuer sogar Gruppenplatz zwei reichen. "Ein Sieg am Sonntag wäre deshalb schon sehr viel wert", sagt Valentin Snobe, der mit Johannes Köth die Mannschaft managt. Ob das Duo auch sportlich zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest. "Wir sind noch am Überlegen, mit wie vielen Legionären wir antreten. Klar ist aber, dass wir spätestens in Graz in Bestbesetzung antreten müssen", sagt Snobe.

Er kündigt damit an, dass man das Gentlemen's Agreement, wonach nur zwei Nicht-Österreicher spielen sollen, wohl nicht einhalten wird (können). Angeführt wird der STC von Ex-Profi Nico Reissig. Generell schätzt Snobe die Chance auf den Aufstieg mit 50:50 ein.

Etwa so stehen, zumindest laut Papierform, auch die Chancen von St. Johann auf eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga +35, die für den Meister mit einem Heimspiel am Samstag (11 Uhr) gegen Klosterneuburg beginnt und ihren Höhepunkt beim Finalturnier von 16. bis 18. September ebenfalls auf eigener Anlage findet. Im Vergleich zu 2021 blieb St. Johanns Kader weitgehend unverändert. Einzig Jürgen Melzer ist nicht mehr dabei, dafür können die Pongauer nun mit Gerald Kamitz auf einen weiteren sehr starken Lokalmatador bauen. Der ehemalige Profi und langjährige Coach von Lukas Neumayer hatte heuer seinen Teil dazu beigetragen, dass Radstadt das Finalturnier in der Herren-Bundesliga erreichte.

Außerdem gehören unter anderen weiterhin der Weltklasse-Doppelspieler Philipp Oswald, die Toplegionäre Luca Vanni, Jaroslav Pospisil und Christopher Kas ebenso weiter zum Stamm wie Co-Kapitän Christoph Illmer und Patrick Wölfler. "Unser Ziel ist natürlich wieder der Meistertitel. Das erfolgreiche Finale daheim im Vorjahr hat Lust auf eine Wiederholung gemacht. So eindeutig wird es aber sicher nicht mehr, es wird spannend", sagt Illmer, der abermals Neudörfl und Colony Wien als schärfste Rivalen einstuft. Gegen erwartet starke Klosterneuburger soll am Samstag der erste erfolgreiche Schritt gesetzt werden.