St. Johann rüstet sich fürs "Finale dahoam"

Der Gastgeber und Titelverteidiger erwartet ein hochklassiges Tennisfest beim Finalturnier der Bundesliga35. Spannend wird es schon vor dem ersten Punkt.

Mit den Bundesliga-Heimspielen von Anif und Radstadt sowie dem ATP-Challenger im Volksgarten hatte der Salzburger Tennis-Sommer bereits einige Höhepunkte zu bieten. Bevor sich die Freiluftsaison schön langsam dem Ende zuneigt, ist nun noch einmal St. Johann Schauplatz einer national hochkarätigen Veranstaltung. Schon zum dritten Mal in Folge sind die Pongauer Gastgeber des Bundesliga35-Finalturniers. Sportlich wie organisatorisch sieht sich der Verein bestens gerüstet für jeweils große Aufgaben.

Mit drei Siegen qualifizierte sich der Titelverteidiger als Gruppensieger souverän für das Halbfinale, in dem am Samstag (ab 12.30 Uhr) Pregarten wartet. "Wir sind besser und wollen dementsprechend auftreten", kündigt Patrick Wölfler an, neben Gerald Kamitz und Christoph Illmer einer der Lokalmatadore. Wer dann tatsächlich aufschlägt, verraten die Gastgeber aus taktischen Gründen nicht. Die Toplegionäre Luca Vanni, Jaroslav Pospisil und Christopher Kas scheinen im "Finale dahoam" ebenso im Kader auf wie Weltklasse-Doppelspieler Philipp Oswald.

Dennoch führt der Weg zum Titel am Sonntag (11.30) in der erwarteten Neuauflage der Endspiele von 2020 und 2021 über den Erzrivalen Neudörfl. Die Burgenländer haben mächtig aufgerüstet und reisen wohl mit einigen (ehemaligen) Davis-Cup-Spielern an. Albert Montanes, Lukas Lacko, Jan Hernych und Andreas Haider-Maurer wollen sich für das 0:7 im Vorjahr revanchieren. "Aber wir sind bereit, hochklassige und spannende Spiele sind garantiert", sagt Illmer.

Regen soll kein Spielverderber sein

Spannend wird es schon vor dem ersten Ballwechsel. Stündlich werden die Wetterprognosen verfolgt. "Mehrere Hundert Zuschauer werden wieder für ein Tennisfest sorgen. Wenn es sein muss und durchregnet, dann eben in der Halle", sagt Obmann Harald Brandstätter. St. Johann würde seine Spiele im Hotel Alpina Alpendorf austragen.

Die anderen Begegnungen würden in Wagrain, Bischofshofen und Reitdorf stattfinden. Da alle acht Vereine der Bundesliga beim Finalturnier sind, also auch das Untere Playoff gegen den Abstieg in St. Johann ausgetragen wird, stehen am Wochenende insgesamt sieben Begegnungen auf dem Programm.