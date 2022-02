Mit Profis aus der erweiterten Weltklasse will der Aufsteiger gleich um den Meistertitel mitspielen. Im Derby gegen Radstadt geht es auch um die Nummer eins in Salzburg.

Erstmals seit sechs Jahren ist Salzburg heuer mit zwei Vereinen in der Tennis-Bundesliga vertreten. Schon der Auftakt mit dem Derby am 22. Mai verspricht Spannung. Zwar sind es also noch drei Monate bis zum Saisonbeginn, doch schon die Nennlisten lassen eine spannende Liga erwarten. Während der UTC Radstadt wie im Vorjahr den Klassenerhalt als Ziel ausgibt, will Aufsteiger GM Sports Anif gleich in der Premierensaison um den Meistertitel mitspielen. Helfen sollen dabei mehrere Profis aus der erweiterten Weltklasse.

...