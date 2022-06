Tennis-Bundesliga: Anif lädt zur Heimpremiere

Im Salzburger Fernduell um den Einzug ins Finalturnier der Tennis-Bundesliga empfängt GM Sports Anif am Freitag den TC Harland. Der UTC Radstadt kann den Sack in Dornbirn zumachen.

Einen Punkt war der UTC Radstadt vom Einzug ins Bundesliga-Finalturnier entfernt, nun benötigen die Pongauer in Dornbirn sieben Siege, also einen 7:2-Sieg, um vorzeitig das Final4 zu erreichen. Im Salzburger Fernduell um Gruppenplatz zwei empfängt am Freitag (ab 11 Uhr) der TC GM Sports Anif bei der Bundesliga-Heimpremiere den TC Harland. Der Aufsteiger muss ebenfalls mit einem hohen Sieg die theoretische Halbfinal-Chance aufrechterhalten und gleichzeitig auf einen Punkteverlust von Radstadt in Dornbirn hoffen.

Radstadt hat es also nach dem 5:4-Derbysieg zum Auftakt, der 4:5-Niederlage gegen Titelfavorit Irdning und dem 6:3 gegen Harland selbst in der Hand. Dabei hatte das Radstädter Doppel Lukas Neumayer/Benedikt Emesz gegen Harland schon Matchball zum 7:2-Sieg, der drei Punkte bringt. Damit hätte Anif die Mannschaft von Kapitän Gerald Kamitz nicht mehr von Platz zwei verdrängen können. "Das ist erledigt, wir wollen und werden den Sack jetzt eben in Dornbirn zumachen", sagt Kamitz.

Während es für seine Truppe bereits das letzte Gruppenspiel ist, wollen sich die Anifer bei den Heimspielen am Freitag und Sonntag (gegen Dornbirn) von ihrer besten Seite präsentieren. Das Legionärsduo Alessandro Giannessi und Peter Heller führt Anif an, dahinter sollen Sandro Kopp, Jakob Aichhorn, Bernd Kößler und Gregor Ramskogler punkten. "Wir haben mit dem Final4 eigentlich abgeschlossen, weil wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben. Aber wir sind gut aufgestellt und zuversichtlich, dass wir auch im Hinblick auf das Unter-Play-off den ersten Sieg einfahren", sagt Routinier Gerald Mandl. Insgesamt sechs Punkte gegen Harland und Dornbirn wären für Anif ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.

Ein Trio aus dem Bundesliga-Kader schlägt sich seit Mittwoch beim mit 10.000 Euro dotierten Preisgeldturnier der WTP-Serie auf der eigenen Anlage für das Heim-Doppel ein. Kopp, Aichhorn und Kößler dürften den Siegerscheck unter sich ausmachen.