Der Salzburger Tennisclub geht mit alten Zielen in eine neue Ära. Zum Bundesliga-Auftakt steigt das Gastspiel bei einem Titelkonkurrenten. Ein Salzburger Derby steigt in der 2. Bundesliga.

Das Herrenteam des 1. Salzburger Tennisclubs startet am Samstag in eine neue Ära. Nach dem Abgang des langjährigen Managers Stefan Schiess schien es zunächst, als wäre für den Traditionsverein damit auch die Bundesliga Geschichte, doch nun geht die Mannschaft sogar unverändert in die neue Saison. Und auch das Ziel bleibt das gleiche: Der Einzug ins Play-off um den Meistertitel.

Da Schiess-Nachfolgerin Gioia Vavricka zum Auftakt in Mauthausen fehlt, übernimmt Maxi Pongratz die Rolle als Non-Playing Captain und kann dabei vielleicht auf die nominell beste Aufstellung zurückgreifen. Und das wird wohl auch nötig sein, haben die Oberösterreicher doch das gesamte ungarische Davis-Cup-Team in ihren Reihen. "Ich gehe davon aus, dass wir uns mit Mauthausen und Kirchdorf um die zwei Plätze für das Final Four matchen", sagt Pongratz.

Hoffen auf Einsatz der Legionäre

Welche Legionäre auf beiden Seiten zum Einsatz kommen, hängt auch vom Abschneiden im internationalen Turniergeschehen ab. Sowohl das tschechische STC-Duo Lukáš Rosol und Vít Kopřiva als auch Mauthausens Ungarn sind und waren zum Teil in der Qualifikation der French Open im Einsatz. Fix planen darf der STC dafür mit Jaroslav Pospíšil (CZE), Marco Kirschner (GER) und Remi Boutellier (FRA).

Nicht minder wichtig werden die Punkte von Alexander Erler, der auf seinen Neo-Trainer, Ex-Davis-Cup-Spieler Andreas Haider-Maurer treffen könnte, sowie von Jakob Aichhorn und Benedikt Emesz. Dieses Trio nimmt von den sechs Positionen jene drei ein, die seit heuer von Österreichern besetzt werden müssen. "Es wird schwierig, aber wir sind gut aufgestellt und haben sicher eine Chance", sagt Pongratz.

Interessant wird am Samstag (11 Uhr) auch das Salzburger Derby in der 2. Bundesliga. Radstadt empfängt Bergheim und sieht sich ohne Legionär in der Außenseiterrolle. "Wenn wir wieder einen Punkt machen, sind wir zufrieden", peilt Gerald Kamitz, der Kapitän des Aufsteigers, zumindest drei Matchsiege an.