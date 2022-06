Zwei Sieger, aber nur einer jubelt

Radstadt entscheidet das Bundesliga-Fernduell mit Anif um das Meister-Playoff knapp für sich.

In einem spannenden Salzburger Fernduell ist am Freitagabend die Entscheidung über den Halbfinaleinzug in der Tennis-Bundesliga gefallen. Sowohl Radstadt in Dornbirn als auch Anif bei der Heimpremiere gegen Harland siegten 5:4, womit die Pongauer nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden können und Anif ins Untere Play-off muss.

Dabei wechselte das Momentum mehrmals hin und her. Anif führte durch zwei glatte Siege von Peter Heller und Sandro Kopp 2:0. Da Alessandro Gianessi und Matthias Bachinger, der den verletzten Jakob Aichhorn ersetzte, aber enttäuschten sowie Gregor Ramskogler und Bernd Kößler im Matchtiebreak verloren, stand es nach den Einzeln 2:4. Dank dreier großartiger Doppelpartien fuhr der Aufsteiger noch den Sieg ein - der am Ende aber zu knapp ausfiel, weil im Parallelspiel auch Radstadt zwei Punkte für das 5:4 (3:3) in Vorarlberg einfuhr.

Anif-Kapitän Kößler resümierte daher mit gemischten Gefühlen: "Es wäre mehr möglich gewesen, aber nach dem 2:4 haben wir Moral gezeigt." Zudem nehmen die Anifer die Punkte ins Untere Play-off mit. Und mit einem weiteren Heimsieg am Sonntag (11 Uhr) gegen Dornbirn wäre man die Abstiegssorgen fast schon los.

Damit muss sich Radstadt nicht mehr beschäftigen. Die Truppe von Gerald Kamitz fuhr den dritten Sieg im vierten Spiel ein. Dabei wurde es noch einmal knapp, denn hätten sie zwei der drei Doppel verloren, hätte Anif mit einem Sieg am Sonntag noch an ihnen vorbeiziehen können. "Unser Ziel war der Klassenerhalt, jetzt sind wir zum zweiten Mal in Folge beim Finalturnier. Darauf können wir stolz sein", sagte Kamitz. Radstadt ist am Sonntag spielfrei. Weiter geht es für Lukas Neumayer und Co. erst beim Final-4 im September.