Österreichs langjähriges Aushängeschild greift mit den Pongauern nach dem Bundesliga-35-Meistertitel. St. Johann erwartet ein Tennisfest.

Bevor sich die Freiluftsaison langsam dem Ende zuneigt, steht mit dem Bundesliga-35-Finalturnier am Wochenende in St. Johann noch einmal ein Höhepunkt im Salzburger Tennisjahr vor der Tür. "Wir wollen uns als Gastgeber von unserer besten Seite präsentieren und als Titelanwärter natürlich auch sportlich für ein Tennisfest sorgen", sagt St. Johanns Obmann Harald Brandstätter. Die Basis dafür scheint gelegt, können die Pongauer doch mit prominenter Verstärkung aufwarten.

So gibt Jürgen Melzer sein Debüt für den Vorjahresfinalisten. Der Ex-Top-10-Spieler und zweifache Grand-Slam-Sieger im Doppel ist laut Nennliste hinter dem Italiener Luca Vanni und dem Tschechen Jaroslav Pospíšil Nummer drei. Zudem stehen mit Philipp Oswald, Alexander Peya, Julian Knowle und Christopher Kas (GER) aktuelle und ehemalige Daviscup-Spieler im Aufgebot. "Egal wer zum Einsatz kommt, für St. Johann ist das etwas Außergewöhnliches", so Christoph Illmer, der sich nicht in die Karten blicken lässt. Der Lokalmatador komplettiert mit Kapitän Christian Mortsch, Patrick Wölfler und Uwe Zisser das Team. "Das Ziel ist klar, wir wollen im Finale dahoam Meister werden."

St. Johann trifft am Samstag (nicht vor 12.30 Uhr) im zweiten Halbfinale auf Hartberg. Die Steirer wurden 2020 ebenfalls im Halbfinale 4:3 bezwungen. Im Endspiel am Sonntag (11) wartet der Sieger zwischen Titelverteidiger Neudörfl und Colony Wien. Die Burgenländer haben etwa "Rastaman" Dustin Brown und Florian Mayer in ihren Reihen. Bei Colony Wien wird Lukáš Rosol, langjähriger STC- und jetziger Radstadt-Profi, erwartet. "Allesamt Topspieler. Wir erwarten daher Duelle auf Augenhöhe. Heuer mit dem besseren Ende für uns", sagt Illmer.

"Ich erwarte ein echt hohes Niveau, freue mich extrem drauf", sagt auch Melzer. Der 40-Jährige spielte sich 2020 noch ins Endspiel der ATP-Finals in London und verabschiedete sich heuer in Paris, Wimbledon und den US Open von der internationalen Bühne. Dass ihn seine Farewell-Tour nun auch nach St. Johann führt, ist seinen Weggefährten zu verdanken. "Wir kennen uns alle seit der Jugend, eigentlich seit der Kindheit, und sind jetzt wieder in einer Mannschaft vereint. Das allein taugt mir, reicht aber noch nicht. Wir wollen das natürlich gewinnen", sagt Melzer.

Österreichs Rekordnationalspieler und jetziger ÖTV-Sportdirektor ist wie seine Teamkollegen und bekannten Salzburger Sportler bereits am Freitag bei einem Pro-Am-Event mit dem St. Johanner Nachwuchs im Einsatz. Am Wochenende werden mehrere Hundert Zuschauer erwartet. Da auch das Abstiegs-Play-off ausgetragen wird, gastieren alle acht Bundesliga-Vereine in St. Johann. "Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen", sagt Illmer. Bei Regen wird in den Hallen in St. Johann-Alpendorf, Bischofshofen und Flachau gespielt.