Tennis-Challenger zieht um in die Stadt

Von Anif in den Volksgarten: mehr Möglichkeiten für das Tennisturnier.

Anfang Juli gastieren wieder die Tennisprofis in Salzburg. Nach der Premiere im Vorjahr übersiedelt das ATP-Challenger allerdings von Anif aller Voraussicht nach zum 1. Salzburger Tennisclub in den Volksgarten. "Wir suchen aus verschiedenen Gründen einen neuen Standort und der STC wäre die perfekte Location", bestätigt Veranstalter Gerald Mandl.

Zum einen sei die Infrastruktur in puncto Verkehr in der Stadt besser als in Anif, wo die Parkplatzsituation 2021 das größte Problem dargestellt hatte. Parkplätze rund um das nahe Eisstadion ...