Jürgen Melzer nahm in Rif Salzburgs Jugendliche unter die Lupe. Was der neue ÖTV-Sportchef und die Trainer beobachten und vorhaben. Die SN machten sich ein Bild.

Die Mitgliederzahlen steigen, die Vereine investieren und immer mehr Kinder greifen zum Schläger - Tennis erlebt in Österreich seit geraumer Zeit, auch dank Dominic Thiem, einen Aufschwung. Dass dieser Trend anhält und künftig Früchte trägt, dafür will in vorderster Reihe nun Jürgen Melzer sorgen. Der neue ÖTV-Sportdirektor hat sich unter anderem der Jugend verschrieben. Seine erste Dienstreise ist eine Österreich-Tour, die ihn nun nach Salzburg geführt hat.

Im ULSZ Rif machte sich der 39-Jährige einen ersten Eindruck vom ...