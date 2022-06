Der STC hat wieder Großes vor

Der Traditionsverein strebt nach dem Landesmeistertitel den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Ob und mit welcher Mannschaft das gelingt, entscheidet sich aber erst im Spätsommer.

Viele Jahre lang war der 1. Salzburger Tennisclub nicht wegzudenken aus der Bundesliga und 2017 zuletzt Meister, ehe sich der Traditionsclub 2019 freiwillig aus der höchsten Spielklasse zurückzog. Drei Jahre später strebt die Herrenmannschaft nun nach dem am Samstag fixierten Landesmeistertitel wieder nach Höherem und strebt den Aufstieg in die 2. Bundesliga an.

Da Verfolger Union TCS Bergheim beim 6:3 (4:2) in Eugendorf einen Punkt abgab und die Volksgarten-Truppe vor der letzten Runde nicht mehr abfangen kann, war ...