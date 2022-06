Diesmal geht es um Prestige und viel "Taschengeld"

Die Salzburger Spitzenspieler sind bei den Tennis-Staatsmeisterschaften die erste Herausforderer. Lukas Neumayer setzt sich den Titel als Ziel.

Mit nicht weniger als 52.000 Euro sind die am Mittwoch beginnenden Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf dotiert und ziehen damit fast die gesamte heimische Elite an. Als zum Teil gefährliche Außenseiter mit von der Partie sind drei Frauen und fünf Herren aus Salzburg. Die größten Chancen ausrechnen darf sich Lukas Neumayer.

Während der 19-jährige Radstädter sonst zumeist international um Weltranglistenpunkte spielt, geht es diese Woche um einen umso größeren Preisgeldscheck - ein Staatsmeistertitel ist 8000 Euro wert - sowie ebenso ...