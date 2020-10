Lukas Neumayer lieferte im Juniorenbewerb der French Open gleichzeitig mit Dominic Thiem einen erfolgreichen Derisatzkrimi, zog sogar bereits ins Achtelfinale ein und fordert nun den wohl den weltbesten 18-Jährigen.

Neben Dominic Thiem hält ein Salzburger weiter die rot-weiß-rote Fahne in Roland Garros hoch. Zeitgleich mit dem Topstar, als sich dieser gegen Hugo Gaston ins Viertelfinale kämpfte, lieferte Lukas Neumayer am Sonntag einen ebenso spannenden Krimi zum Auftakt des Juniorenbewerbs. Der Radstädter setzte sich gegen den Italiener Flavio Cobolli, Nummer 16 der U18-Weltrangliste, 3:6, 7:6(3), 7:6(5) durch. Eine Regenunterbrechung spät Abends bei 4:4 im Tiebreak, nachdem Neumayer zuvor einen Matchball vergeben hatte, trug zur Nervenschlacht bei. Eine halbe Stunde und vier Punkte später durfte der 18-Jährige dann jubeln. "Was für eine erste Runde", sagte Österreichs hoffnungsvollster Nachwuchsspieler, der schon am Montag wieder auf den Platz musste und gegen den Belgier Raphael Collignon mit 6:4, 6:2 ins Achtelfinale einzog. Dort wartet am Mittwoch aller Voraussicht nach Harold Mayot. Obwohl Neumayer schon zwei höher gereihte Spieler besiegte, ist der Franzose nun als Nummer eins und Australian-Open-Sieger die aktuell ultimative Herausforderung im Juniorentennis. "Luki hat gegen jeden eine Chance, auch gegen den Franzosen", traut Trainer Gerald Kamitz seinem Schützling alles zu.