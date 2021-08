Die Bundesliga35-Mannschaft des TC St. Johann will bei Liga-Neuling den ersten Schritt Richtung Finale auf der eigenen Anlage machen. Die rot-weiß-roten Routiniers fehlen dem Vizemeister noch zum Auftakt.

Mit dem Einzug ins Obere Play-off hat die Herrenmannschaft des TC St. Johann in der Bundesliga35 heuer ein klares Ziel vor Augen. Beim Auftaktmatch am Samstag bei Liga-Neuling Pregarten werden die bekanntesten Namen auf der Spielerliste der Pongauer noch fehlen. Jürgen Melzer, Philipp Oswald, Alexander Peya und Julian Knowle sind derzeit (als Spieler oder Trainer) bei den US Open engagiert.

So wird das Team im ersten Match von den ebenfalls starken Legionären angeführt. Unter anderem gibt der Tscheche Jan Hernych, die ehemalige Nummer 59 der Welt, sein Debüt für den Vizemeister. "Wir sind gut aufgestellt und müssen das auch sein. Denn tritt Pregarten wie erwartet in Bestbesetzung an, wird das ein Duell auf Augenhöhe und schon richtungsweisend im Kampf um das Meister-Play-off", sagt Stammkraft Christoph Illmer vor dem Auftakt beim Bundesliga-Aufsteiger in Oberösterreich.

Im Vorjahr war St. Johann erst im "Finale dahoam" Serienmeister Neudörfl unterlegen. "Heuer wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen Meister werden", sagt Kapitän Christian Mortsch mit Blick auf das Finalturnier, das von 17. bis 19. September wieder auf eigener Anlage stattfindet. Um dann auch tatsächlich um den Titel zu spielen, gilt es, sich zunächst in der Vierergruppe unter den Top-2 zu behaupten. "Eine schwierige Aufgabe, weil wir eine sehr starke Gruppe erwischt haben und das Niveau der Liga generell immer höher wird. Wir freuen uns aber, jetzt die Herausforderung zu starten", sagt Mortsch.