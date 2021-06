Lukas Neumayer und Jakob Aichhorn rittern um eine Wildcard für das ATP-Challenger, das mit einigen bekannten Namen aufgewertet wird.

Die Anlage in Anif ist längst adaptiert, die Tribünen werden kommende Woche installiert und schon diese Woche fällt eine erste Entscheidung, ob auch Salzburger beim ATP-Challenger (4. bis 11. Juli) aufschlagen. Lukas Neumayer und Jakob Aichhorn duellieren sich mit Anifs Bundesliga-Legionären Jeroen Vanneste und Peter Heller in einem Wildcard-Turnier um einen Platz in der Qualifikation.

Bevor Zweitliga-Leader GM Sports Anif am Samstag im Heimspiel gegen Hochwolkersdorf den Aufstieg in der vorletzten Runde endgültig fixieren kann, werden die Teamkollegen ...