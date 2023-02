Gabriel Schmidt gab auf dem Weg zum Landesmeistertitel nur sechs Games ab

Der Oberndorfer besiegte im Finale Dario Navarro 6:1, 6:2.

Favoritensiege hat die Tennis-Landesmeisterschaft in der neuen ETB-Sandplatzhalle in Gnigl gebracht. Der als Nummer eins gesetzte Oberndorfer Gabriel Schmidt, der in der 1. Bundesliga für Mauthausen aufschlägt, überließ seinen vier Gegnern insgesamt nur sechs Games. Im Endspiel besiegte Schmidt den 16-jährigen Dario Navarro, der im Halbfinale etwas überraschend den als Nummer zwei gesetzten Daniel Geib eliminiert hatte, 6:1, 6:2. Die Staatsmeister von 2022 Lukas Neumayer (Freiluft) und Jakob Aichhorn (Halle) waren ebenso nicht am Start wie etwa Arabella Koller oder Betina Stummer. Den Damen-Titel sicherte sich die Seekirchnerin Emma Leitner durch ein 6:2, 6:1 im Finale gegen Dalila Klokic (ETB).