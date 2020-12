Bei seinem letzten Juniorenturnier, der prestigeträchtigen Orange Bowl, visiert Tennisprofi Lukas Neumayer den Titel an. "Ich erwarte schon, dass ich das Turnier gewinne", sagt der Radstädter, der eine symptomlose Coronainfektion hinter sich hat.

Mit großen Ambitionen ist Tennisprofi Lukas Neumayer am Mittwoch in die USA aufgebrochen. Der 18-jährige Radstädter gehört kommende Woche in Plantation (Florida) bei der Orange Bowl, dem neben den Grand-Slam-Turnieren prestigeträchtigsten Juniorenbewerb, zum engsten Favoritenkreis.

Bei den French Open hat Neumayer mit dem Einzug ins Viertelfinale bereits gezeigt, dass er gegen jeden seiner Altersklasse gewinnen kann. War er im Oktober in Paris mit Siegen gegen höher gereihte Spieler ungesetzt in die Runde der letzten Acht vorgedrungen, so ist ...