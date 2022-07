Im Doppel sind sie unschlagbar

Tennisprofi Lukas und Golf-Nachwuchshoffnung Anna Neumayer zeigten zuletzt groß auf.

Gäbe es eine kombinierte Team-WM aus Golf und Tennis, dann hätte Salzburg ein aussichtsreiches Duo am Start. In Österreich jedenfalls wäre es wohl unschlagbar, denn Gold räumten die Geschwister zuletzt bei der Staatsmeisterschaft ab. Tennisprofi Lukas Neumayer (19) holte den Titel in der allgemeinen Klasse und Anna Neumayer stellte ihre einsame Klasse im heimischen Golfnachwuchs nun zwei Wochen später unter Beweis. Die 17-jährige Radstädterin gewann im niederösterreichischen Himberg den U18-Bewerb mit acht Schlägen Vorsprung und entschied die internationale U21-Wertung klar ...