Der Anifer Bernd Kößler hat bei der Landesmeisterschaft seinen Heimvorteil genützt und trifft im Endspiel auf den topgesetzten Oberndorfer Gabriel Schmidt.

Der Damenbewerb der Salzburger Tennis-Landesmeisterschaft im Tennispoint Anif musste nach etlichen Absagen gestrichen werden. Bei den Herren fehlten mit Vorjahressieger Benedikt Emesz, Jakob Aichhorn (beide STC) und Lukas Neumayer (Radstadt) immerhin drei Titelaspiranten. Davon ließ sich der an Nummer eins gesetzte Oberndorfer Gabriel Schmidt aber nicht irritieren. Im Viertelfinale machte er mit Richard Stoiberer (Anif) kurzen Prozess und fertigte ihn mit 6:3, 6:0 ab. Im Halbfinale gab Schmidt gegen den Radstädter Marco Moises ebenfalls nur drei Games ab und gewann mit 6:2, 6:1.

Mit demselben Ergebnis setzte sich Bernd Kößler im Viertelfinale gegen seinen Anifer Clubkollegen Clemens Linnemann durch. Im Halbfinale hatte er dann nur in Satz eins mit Daniel Geib zu kämpfen, ehe er den an Nummer zwei gesetzten Bergheimer mit 6:4, 6:0 bezwang. Das Finale zwischen Kößler und Schmidt findet am Sonntag um 12 Uhr in Anif statt.

Quelle: SN