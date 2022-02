Die Salzburg Open gastieren 2022 im Volksgarten. Mit vereinten Kräften aus der Privatwirtschaft, Politik und dem ÖTV will man das ATP-Challenger in Salzburg etablieren.

Die Salzburg Open werden 2022 bei ihrer zweiten Auflage ihrem Namen nun vollauf gerecht und übersiedeln, wie bereits berichtet, von Anif in die Stadt. Wie die Veranstalter am Montag bekannt gaben, findet das ATP-Challenger von 3. bis 10. Juli auf der Anlage des Salzburger TC statt. Mit an Bord ist heuer neben der Stadt Salzburg auch der Österreichische Tennisverband (ÖTV). Unter dem Motto "Kräfte bündeln" will man so in Salzburg das Turnier etablieren.

"Tennis ist im Aufwind und ...